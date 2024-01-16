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Мэттью Макфэдиен получил премию Эмми в номинации Лучший актер второго плана в драматическом телесериале
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Сегодня, 05:07

0 мин.

Мэттью Макфэдиен получил «Эмми» за роль в «Наследниках»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»
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Прямо сейчас объявляются первые лауреаты премии «Эмми-2023». В номинации «Лучший актер второго плана в драматическом телесериале» победил Мэттью Макфэдиен за роль жениха Шив Тома Вамсгенса в сериале «Наследники». Проект HBO рассказывает о беспощадной битве наследников за медиаимперию.

Ранее стало известно, кто выиграл в номинациях «Лучшая актриса второго плана» в драматическом телесериале" и «Лучшая женская роль в комедийном телесериале».

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