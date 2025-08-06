Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Мэтт Смит, Звездные войны: кого сыграет, фильм с Райаном Гослингом
Фильмы и сериалы

6 августа, 17:35

1 мин.

Мэтт Смит сыграет злодея в новых «Звездных войнах» с Райаном Гослингом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Грэм Харпер, Эрос Лин, Дуглас Маккиннон и др., BBC
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Грэм Харпер, Эрос Лин, Дуглас Маккиннон и др., BBC

Издание Deadline сообщило, что Мэтт Смит («Доктор Кто», «Дом Дракона») появится в грядущем фильме Шона Леви «Звездные войны: Звездный истребитель».

Сценаристом картины выступает Джонатан Троппер («Проект «Адам», «Видеть»). Главные роли в проекте сыграют Райан Гослинг и Миа Гот.

Кем именно будет Мэтт Смит в далекой-далекой галактике, не уточняется, однако, по информации источников, актер получил роль одного из злодеев.

Съемки «Звездного истребителя» стартуют этой осенью.

Когда выйдет фильм «Звездные войны: Звездный истребитель»

Премьера фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» запланирована на 28 мая 2027 года.

Лучшие роли Мэтта Смита.5 знаковых ролей Мэтта Смита. Доктор, принц Филипп и один из рода Таргариенов

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Читайте далее
Триллер «Свободные люди» выйдет в российский прокат 7 августа
Следующий материал
Триллер «Свободные люди» выйдет в российский прокат 7 августа

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:05
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»
16:35
Вышел первый трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2»
16:20
Даже лучше корейских: 10 китайских дорам, которые вас покорят
11:06
Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали
12 ноя 22:15
Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»