Мэтт Смит сыграет злодея в новых «Звездных войнах» с Райаном Гослингом

Издание Deadline сообщило, что Мэтт Смит («Доктор Кто», «Дом Дракона») появится в грядущем фильме Шона Леви «Звездные войны: Звездный истребитель».

Сценаристом картины выступает Джонатан Троппер («Проект «Адам», «Видеть»). Главные роли в проекте сыграют Райан Гослинг и Миа Гот.

Кем именно будет Мэтт Смит в далекой-далекой галактике, не уточняется, однако, по информации источников, актер получил роль одного из злодеев.

Съемки «Звездного истребителя» стартуют этой осенью.

Когда выйдет фильм «Звездные войны: Звездный истребитель»

Премьера фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» запланирована на 28 мая 2027 года.