Константин Хабенский вернется к роли Родиона Меглина в 3 сезоне «Метода»
Пресс-служба «Кинопоиска» сообщает, что Константин Хабенский вернется к роли Родиона Меглина в третьем сезоне «Метода». Режиссером продолжения проекта выступит Юрий Быков, работавший над первым сезоном.
Многосерийный психологический триллер рассказывает о следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский) и выпускнице юрфака Есении Стекловой (Паулина Андреева), которые брались за расследование самых сложных и запутанных дел.
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