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Метод 3 сезон: возвращение Константина Хабенского — что известно
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Сегодня, 16:55

0 мин.

Константин Хабенский вернется к роли Родиона Меглина в 3 сезоне «Метода»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Метод»
Фото Кадр из сериала «Метод»
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Пресс-служба «Кинопоиска» сообщает, что Константин Хабенский вернется к роли Родиона Меглина в третьем сезоне «Метода». Режиссером продолжения проекта выступит Юрий Быков, работавший над первым сезоном.

Многосерийный психологический триллер рассказывает о следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский) и выпускнице юрфака Есении Стекловой (Паулина Андреева), которые брались за расследование самых сложных и запутанных дел.

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