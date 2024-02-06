Мини-сериал «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» выйдет 21 февраля

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21 февраля на платформе Apple TV+ пройдет премьера документального мини-сериала «Месси и Кубок мира: Путь к вершине». Проект расскажет о пути аргентинского футболиста, нападающего и капитана клуба MLS «Интер Майами» Лионеля Месси к завоеванию Кубка мира.

Проект о легенде футбола сняли Даниэль Розенфельд и Хуан Балдана.

Документальный мини-сериал «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» выйдет на платформе Apple TV+ 21 февраля.