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Месси и Кубок мира Путь к вершине 2024: трейлер, дата выхода, где смотреть
Фильмы и сериалы

6 февраля, 18:00

0 мин.

Мини-сериал «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» выйдет 21 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального мини-сериала «Месси и Кубок мира: Путь к вершине».
Фото Кадр из документального мини-сериала «Месси и Кубок мира: Путь к вершине»
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21 февраля на платформе Apple TV+ пройдет премьера документального мини-сериала «Месси и Кубок мира: Путь к вершине». Проект расскажет о пути аргентинского футболиста, нападающего и капитана клуба MLS «Интер Майами» Лионеля Месси к завоеванию Кубка мира.

Проект о легенде футбола сняли Даниэль Розенфельд и Хуан Балдана.

Документальный мини-сериал «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» выйдет на платформе Apple TV+ 21 февраля.

Кадр из&nbsp;документального сериала &laquo;Бекхэм&raquo;. Одержимый футболом, педантичный, почти идеальный. Вышла документалка про Дэвида Бекхэма

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