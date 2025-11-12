Стиль жизни
Мерв (Merv) фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Вышел трейлер комедии «Мерв» с Чарли Коксом и Зои Дешанель

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мерв», реж. Джессика Суэйл, Amazon MGM Studios, Hurwitz Creative, LightWorkers Media
Фото Кадр из фильма «Мерв», реж. Джессика Суэйл, Amazon MGM Studios, Hurwitz Creative, LightWorkers Media

Prime Video опубликовал трейлер романтической комедии «Мерв». Режиссером картины выступила Джессика Суэйл («Страна солнца»).

По сюжету Анна и Расс выясняют, что после расставания их собака страдает от депрессии. Чтобы поднять ей настроение, они отправляются во Флориду.

Кто снялся в фильме «Мерв»

В картине снялись Чарли Кокс, Зои Дешанель, Крис Редд, Патриша Хитон, Дэвид Хант и Элли Джеймисон.

Трейлер фильма «Мерв»

Когда выйдет фильм «Мерв»

Премьера фильма «Мерв» пройдет 10 декабря.

«Сентиментальная ценность», фильм 2025 года: что известно — дата выхода в России.«Сентиментальная ценность»: что известно о фильме, получившем Гран-при Каннского фестиваля

