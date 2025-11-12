Вышел трейлер комедии «Мерв» с Чарли Коксом и Зои Дешанель

Prime Video опубликовал трейлер романтической комедии «Мерв». Режиссером картины выступила Джессика Суэйл («Страна солнца»).

По сюжету Анна и Расс выясняют, что после расставания их собака страдает от депрессии. Чтобы поднять ей настроение, они отправляются во Флориду.

Кто снялся в фильме «Мерв»

В картине снялись Чарли Кокс, Зои Дешанель, Крис Редд, Патриша Хитон, Дэвид Хант и Элли Джеймисон.

Трейлер фильма «Мерв»

Когда выйдет фильм «Мерв»

Премьера фильма «Мерв» пройдет 10 декабря.