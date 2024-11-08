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Мелочи жизни фильм 2024: дата выхода в России и в мире — трейлер
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Сегодня, 13:45

1 мин.

Драма «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи вышла в мировой прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мелочи жизни», реж. Тим Милантс / Artists Equity, Big Things Films, Wilder Content
Фото Кадр из фильма «Мелочи жизни», реж. Тим Милантс / Artists Equity, Big Things Films, Wilder Content
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Сегодня, 8 ноября, в мировой прокат вышла драма «Мелочи жизни» Тима Милантса («Ночные вызовы», «Вил»). Главную роль в картине исполнил Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

Экранизация одноименного романа Клэр Киган рассказывает о торговце углем, который сталкивается с тайнами своего маленького ирландского городка.

В этом году картина «Мелочи жизни» была номинирована на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, а актриса Эмили Уотсон получила «Серебряного Медведя» за лучшую роль второго плана.

Кто снялся в фильме «Мелочи жизни»

В картине снялись Киллиан Мерфи, Патрик Райан, Питер Клэффи, Иэн О'Райли, Хэлен Биэн, Зара Дэвлин, Айлин Уолш, Клэр Данн и Эмили Уотсон.

Трейлер фильма «Мелочи жизни»

Когда фильм «Мелочи жизни» выйдет в России

Российская премьера фильма «Мелочи жизни» запланирована на 6 марта 2025 года.

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