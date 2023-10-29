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Мэгги Уилер, актриса из сериала «Друзья», назвала большой потерей смерть Мэттью Перри

Ана Горшкова
Корреспондент
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Актриса Мэгги Уилер, сыгравшая в сериале «Друзья» Дженис, отреагировала на смерть американского актера Мэттью Перри.

«Какая потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую вы принесли многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить. Я чувствую себя очень благословленным каждым творческим моментом, который мы разделили», — написала Уилер в своих соцсетях.

29 октября стало известно о смерти 54-летнего Перри. По информации СМИ, его обнаружили в джакузи. Вероятно, он умер от остановки сердца. В августе 2018 года Перри перенес операцию по причине перфорации желудочно-кишечного тракта.

Перри стал известен благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Также он играл в фильмах «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем» и «Папе снова 17». Актер был болельщиком хоккейного клуба «Лос-Анджелес».

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