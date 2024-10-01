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Мегалополис фильм 2024: трейлер и дата выхода в РФ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

Драма «Мегалополис» с Адамом Драйвером вышла в мировой прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мегаполис»
Фото Кадр из фильма «Мегаполис»
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27 сентября в мировой прокат вышла картина «Мегалополис», режиссером и сценаристом которой выступил Фрэнсис Форд Коппола.

По сюжету гениальный архитектор хочет превратить вырождающийся мегаполис в грандиозную столицу мира, но сталкивается с различными препятствиями на своем пути.

В фильме снялись Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман и Кэтрин Хантер.

В этом году «Мегалополис» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Трейлер фильма «Мегалополис»

Дата выхода фильма «Мегалополис» в России

Официальной премьеры фильма «Мегалополис» в России не планируется.

Мегалополис фильм 2024: дата выхода, что известно&nbsp;&mdash; сюжет, актеры. «Мегалополис»: что известно о фильме-мечте Фрэнсиса Форда Копполы

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