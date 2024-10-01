Драма «Мегалополис» с Адамом Драйвером вышла в мировой прокат
27 сентября в мировой прокат вышла картина «Мегалополис», режиссером и сценаристом которой выступил Фрэнсис Форд Коппола.
По сюжету гениальный архитектор хочет превратить вырождающийся мегаполис в грандиозную столицу мира, но сталкивается с различными препятствиями на своем пути.
В фильме снялись Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман и Кэтрин Хантер.
В этом году «Мегалополис» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Трейлер фильма «Мегалополис»
Дата выхода фильма «Мегалополис» в России
Официальной премьеры фильма «Мегалополис» в России не планируется.
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