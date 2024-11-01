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Мегалополис фильм 2024: дата выхода в России
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Сегодня, 13:25

1 мин.

Стало известно, когда «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в России

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Фрэнсис Форд Коппола / American Zoetrope
Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Фрэнсис Форд Коппола / American Zoetrope
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Картина Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», мировая премьера которой состоялась 27 сентября, выйдет в России 9 января 2025 года. Проект рассказывает о гениальном архитекторе, который хочет превратить вырождающийся мегаполис в грандиозную столицу мира, но сталкивается с различными препятствиями на своем пути.

В этом году проект мечты Фрэнсиса Форда Копполы (режиссер планировал снять «Мегалополис» с конца 1990-х годов) был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, но провалился в прокате и не нашел ожидаемого отклика у зрителей и критиков.

На Rotten Tomatoes профессиональные рецензенты оценили фильм на 46%. Аудитория была и того строже — от зрителей «Мегалополис» получил всего 35%.

Кто снялся в фильме «Мегалополис»

В картине снялись Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман и Кэтрин Хантер.

Трейлер фильма «Мегалополис»

Мегалополис 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; каким получился фильм и&nbsp;стоит&nbsp;ли смотреть. Понравился только тиктокерам: рецензия на фильм «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы

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