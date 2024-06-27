Где смотреть 3 сезон сериала «Медведь» с Джереми Аллен Уайтом
Сегодня, 27 июня на платформе Hulu вышли все десять эпизодов третьего сезона сериала «Медведь». Сюжет проекта сосредоточен на шеф-поваре, который не сдается в своем стремлении сохранить небольшой ресторан, доставшийся ему по наследству.
Третий сезон «Медведя» получил хорошие отзывы зрителей. На Rotten Tomatoes рейтинг продолжения проекта составляет 87%.
Все эпизоды сериала «Медведь» доступны для просмотра на платформе Hulu.
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