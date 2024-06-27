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Медведь сериал 3 сезон: где смотреть все серии онлайн
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Сегодня, 18:35

0 мин.

Где смотреть 3 сезон сериала «Медведь» с Джереми Аллен Уайтом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
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Сегодня, 27 июня на платформе Hulu вышли все десять эпизодов третьего сезона сериала «Медведь». Сюжет проекта сосредоточен на шеф-поваре, который не сдается в своем стремлении сохранить небольшой ресторан, доставшийся ему по наследству.

Третий сезон «Медведя» получил хорошие отзывы зрителей. На Rotten Tomatoes рейтинг продолжения проекта составляет 87%.

Все эпизоды сериала «Медведь» доступны для просмотра на платформе Hulu.

Медведь, Джереми Аллен Уайт. На Hulu вышел 3 сезон сериала «Медведь»
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