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Медведь получил Эмми в номинации Лучший комедийный сериал
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Сегодня, 08:25

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«Медведь» получил «Эмми» как «Лучший комедийный сериал»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
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На 75-й церемонии вручения премии «Эмми» сериал «Медведь» почти никому не оставил шансов. Проект победил в номинации «Лучший комедийный сериал».

Исполнитель главной роли Джереми Аллен Уайт был награжден «Эмми» за лучшую мужскую роль в комедийном телесериале, а его коллега по проекту Эбон Мосс-Бакрак выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном телесериале».

Кроме того, сценарист «Медведя» Кристофер Сторер получил «Эмми» за эпизод «Система».

Медведь, Джереми Аллен Уайт. «Эмми» — 2023: полный список номинантов и победителей

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