Джереми Аллен Уайт рассказал, когда начнутся съемки 5-го сезона «Медведя»

В интервью Variety Джереми Аллен Уайт рассказал, что съемки пятого сезона «Медведя» стартуют в ближайшее время.

«5 января или около того. Совсем скоро», — отметил актер.

Сериал FX и Hulu «Медведь» рассказывает о талантливом шеф-поваре Карми Берзатто (Уайт), который бросает все силы на развитие закусочной, доставшейся ему по наследству.

В конце четвертого сезона Карми передает дела коллегам, а сам покидает не только ресторан, но и индустрию в целом. Он не чувствует себя счастливым и хочет найти новые смыслы.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Медведь»

Премьера пятого сезона сериала «Медведь» запланирована на 2026 год.