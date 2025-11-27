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Медведь 5 сезон: съемки, что известно и когда выйдет — Джереми Аллен Уайт
Фильмы и сериалы

27 ноября 2025, 16:00

1 мин.

Джереми Аллен Уайт рассказал, когда начнутся съемки 5-го сезона «Медведя»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь», реж. Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф, Hulu
Фото Кадр из сериала «Медведь», реж. Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф, Hulu

В интервью Variety Джереми Аллен Уайт рассказал, что съемки пятого сезона «Медведя» стартуют в ближайшее время.

«5 января или около того. Совсем скоро», — отметил актер.

Сериал FX и Hulu «Медведь» рассказывает о талантливом шеф-поваре Карми Берзатто (Уайт), который бросает все силы на развитие закусочной, доставшейся ему по наследству.

В конце четвертого сезона Карми передает дела коллегам, а сам покидает не только ресторан, но и индустрию в целом. Он не чувствует себя счастливым и хочет найти новые смыслы.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Медведь»

Премьера пятого сезона сериала «Медведь» запланирована на 2026 год.

Медведь 4 сезон сериал: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; Джереми Аллен Уайт.Карми идет за звездой: обзор 4-го сезона сериала «Медведь»

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