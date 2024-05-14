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Медведь 3 сезон: тизер и трейлер, что известно, дата выхода и где смотреть
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Сегодня, 00:20

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FX Networks показал тизер 3 сезона сериала «Медведь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
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FX Networks опубликовал тизер третьего сезона сериала «Медведь». Проект рассказывает историю молодого шеф-повара, занимающегося спасением небольшого ресторанчика, полученного по наследству.

В сериале снялись Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас и Эбби Эллиотт.

Все эпизоды третьего сезона сериала «Медведь» выйдут 27 июня.

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