Критики высоко оценили 3 сезон сериала «Медведь»
Критики высоко оценили продолжение сериала «Медведь». На Rotten Tomatoes у проекта 94% одобрения на основании 69 рецензий.
Зрители отнеслись к третьему сезону куда более прохладно, оценив «Медведя» всего на 59%. Аудитория обвиняет продолжение сериала в «филлерности» (материал, существующий в проекте исключительно для увеличения экранного времени, — Прим. Ред.) и хаотичности.
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