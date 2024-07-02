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Медведь 3 сезон: критика сериала и рейтинг
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:25

0 мин.

Критики высоко оценили 3 сезон сериала «Медведь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
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Критики высоко оценили продолжение сериала «Медведь». На Rotten Tomatoes у проекта 94% одобрения на основании 69 рецензий.

Зрители отнеслись к третьему сезону куда более прохладно, оценив «Медведя» всего на 59%. Аудитория обвиняет продолжение сериала в «филлерности» (материал, существующий в проекте исключительно для увеличения экранного времени, — Прим. Ред.) и хаотичности.

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