Критики высоко оценили 3 сезон сериала «Медведь»

Читайте нас в

Критики высоко оценили продолжение сериала «Медведь». На Rotten Tomatoes у проекта 94% одобрения на основании 69 рецензий.

Зрители отнеслись к третьему сезону куда более прохладно, оценив «Медведя» всего на 59%. Аудитория обвиняет продолжение сериала в «филлерности» (материал, существующий в проекте исключительно для увеличения экранного времени, — Прим. Ред.) и хаотичности.