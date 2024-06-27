Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Медведь 3 сезон: дата выхода, сколько серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:55

1 мин.

На Hulu вышел 3 сезон сериала «Медведь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 27 июня на Hulu вышел третий сезон сериала «Медведь». Проект рассказывает о талантливом шеф-поваре, который стремится удержать на плаву доставшийся ему по наследству небольшой ресторан.

В сериале снялись Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас и Эбби Эллиотт.

В третий сезон вошло десять эпизодов. Первая серия продолжения проекта получила название «Завтра», а финальный эпизод сезона — «Навсегда».

Все серии третьего сезона «Медведя» доступны для просмотра на платформе Hulu.

В марте этого года стало известно, что проект продлен на четвертый сезон. Его премьеры стоит ожидать в следующем году.

Что известно о&nbsp;3 сезоне сериала Медведь. «Да, шеф!»: что известно о 3 сезоне сериала «Медведь»

Сериалы
0
Новости холдинга
РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда в Коми
Грузия — чудо, Англия - главный позор, Сербия - сплошное разочарование. Чем запомнился групповой этап Евро-2024
На месте схода поезда в Коми обнаружили тела двух человек
В США указали на превращение предвыборных дебатов в шоу

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
13:45
Появились первые кадры нового сериала со звездами «Слова пацана»
26 июн 21:15
Опубликовано превью 5 эпизода четвертого сезона «Пацанов»
26 июн 20:30
Вышел трейлер хоррора «Еретик» с Хью Грантом
26 июн 19:05
5 сезон «Клинок, рассекающий демонов»: расписание релиза эпизодов
26 июн 18:00
«Пацаны» могли стать кинотрилогией Адама Маккея