На Hulu вышел 3 сезон сериала «Медведь»

Читайте нас в

Сегодня, 27 июня на Hulu вышел третий сезон сериала «Медведь». Проект рассказывает о талантливом шеф-поваре, который стремится удержать на плаву доставшийся ему по наследству небольшой ресторан.

В сериале снялись Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас и Эбби Эллиотт.

В третий сезон вошло десять эпизодов. Первая серия продолжения проекта получила название «Завтра», а финальный эпизод сезона — «Навсегда».

Все серии третьего сезона «Медведя» доступны для просмотра на платформе Hulu.

В марте этого года стало известно, что проект продлен на четвертый сезон. Его премьеры стоит ожидать в следующем году.