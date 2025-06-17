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Медленные лошади новый сезон: что известно, когда выйдет — Гэри Олдман
Фильмы и сериалы

17 июня 2025, 16:45

1 мин.

Сериал «Медленные лошади» с Гэри Олдманом продлили на 7-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медленные лошади», реж. Адам Рэндолл, Сауль Метцштайн, Джеймс Хоуз и др., Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади», реж. Адам Рэндолл, Сауль Метцштайн, Джеймс Хоуз и др., Apple TV+

Издание Deadline сообщило, что шестой сезон «Медленных лошадей» уже снят, а работа над продолжением шпионского проекта начнется осенью этого года.

«Думаю, теперь это действительно международное шоу», — отметил исполнитель главной роли Гэри Олдман.

Сейчас сериал находится на этапе пятого сезона, премьера которого также пройдет осенью.

«Медленные лошади» рассказывают о работе административного чистилища для отказников «Слау Хаус». Начальник отдела Джексон Лэмб (Гэри Олдман) стремится выжать из некомпетентных агентов максимум.

Тизер 5-го сезона сериала «Медленные лошади»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Медленные лошади»

Премьера пятого сезона сериала «Медленные лошади» пройдет 24 сентября.

Ранее стало известно, что Гэри Олдмана посвятили в рыцари.

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