Сериал «Медленные лошади» с Гэри Олдманом продлили на 7-й сезон
Издание Deadline сообщило, что шестой сезон «Медленных лошадей» уже снят, а работа над продолжением шпионского проекта начнется осенью этого года.
«Думаю, теперь это действительно международное шоу», — отметил исполнитель главной роли Гэри Олдман.
Сейчас сериал находится на этапе пятого сезона, премьера которого также пройдет осенью.
«Медленные лошади» рассказывают о работе административного чистилища для отказников «Слау Хаус». Начальник отдела Джексон Лэмб (Гэри Олдман) стремится выжать из некомпетентных агентов максимум.
Тизер 5-го сезона сериала «Медленные лошади»
Когда выйдет 5-й сезон сериала «Медленные лошади»
Премьера пятого сезона сериала «Медленные лошади» пройдет 24 сентября.
Ранее стало известно, что Гэри Олдмана посвятили в рыцари.
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