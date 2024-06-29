4 сезон «Медленных лошадей» с Гари Олдманом выйдет 4 сентября

4 сентября на Apple TV+ пройдет премьера четвертого сезона шпионского сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом.

Проект сосредоточен на работе административного чистилища для отказников «Медленные лошади» в «Слау Хаусе». Начальник отдела Джексон Лэмб, будучи блестящим офицером разведки, вынужден руководить не самыми компетентными агентами, которые, впрочем, не сдаются в своем стремлении выйти на новый уровень.

Первые кадры 4 сезона «Медленных лошадей»

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»