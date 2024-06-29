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Медленные лошади 4 сезон: дата выхода и первые кадры — где смотреть
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Сегодня, 19:45

1 мин.

4 сезон «Медленных лошадей» с Гари Олдманом выйдет 4 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медленные лошади»
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»
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4 сентября на Apple TV+ пройдет премьера четвертого сезона шпионского сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом.

Проект сосредоточен на работе административного чистилища для отказников «Медленные лошади» в «Слау Хаусе». Начальник отдела Джексон Лэмб, будучи блестящим офицером разведки, вынужден руководить не самыми компетентными агентами, которые, впрочем, не сдаются в своем стремлении выйти на новый уровень.

Первые кадры 4 сезона «Медленных лошадей»

Кадр из сериала «Медленные лошади»
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»
Кадр из сериала «Медленные лошади»
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

Кадр из сериала «Медленные лошади»
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»
Кадр из сериала «Медленные лошади»
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»
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