Дата выхода третьего сезона сериала «Медиатор»: расписание релиза эпизодов

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4 января на платформе START состоялась премьера третьего сезона сериала «Медиатор». Это продолжение российского психологического триллера, по сюжету которого искусный переговорщик становится жертвой манипуляций.

Главные роли в третьем сезоне «Медиатора» исполнили Андрей Бурковский (Андрей Павлов), Ирина Старшенбаум (Марина), Юлия Пересильд (Маша Русанова) и Дарья Мороз (Вера Громова).

Режиссером проекта выступает Артем Аксененко («Туман»), а сценаристами третьего сезона — Екатерина Нарши («Сплит»), Белла Прибылова («Отравленная жизнь»), Иван Угаров («Паук») и Аркадий Высоцкий («Красная зона»).

Расписание выхода эпизодов 3 сезона сериала «Медиатор»