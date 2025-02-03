Появились первые кадры со съемок 5-го сезона сериала «Мажор»

Читайте нас в

«Кинопоиск» сообщил, что в Сочи стартовали съемки пятого сезона сериала «Мажор». События продолжения проекта развернутся после всего происходящего в картине «Мажор в Дубае», премьера которой запланирована на 30 октября этого года.

В центре сюжета проекта — Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди», помогающее людям, оказавшимся в сложном положении.

Режиссером пятого сезона «Мажора» выступает Сергей Пикалов («Точка ноль»).

Кто снимается в 5-м сезоне сериала «Мажор»

В продолжении проекта снимаются Павел Прилучный, Павел Чинарев, Виталия Корниенко, Лиза Шакира, Мария Золотухина, Антон Шаврин и другие.

Первые кадры со съемок 5-го сезона сериала «Мажор»

Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»

Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»

Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»

Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Мажор»

Дата выхода пятого сезона «Мажора» пока неизвестна.