Появились первые кадры со съемок 5-го сезона сериала «Мажор»
«Кинопоиск» сообщил, что в Сочи стартовали съемки пятого сезона сериала «Мажор». События продолжения проекта развернутся после всего происходящего в картине «Мажор в Дубае», премьера которой запланирована на 30 октября этого года.
В центре сюжета проекта — Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди», помогающее людям, оказавшимся в сложном положении.
Режиссером пятого сезона «Мажора» выступает Сергей Пикалов («Точка ноль»).
Кто снимается в 5-м сезоне сериала «Мажор»
В продолжении проекта снимаются Павел Прилучный, Павел Чинарев, Виталия Корниенко, Лиза Шакира, Мария Золотухина, Антон Шаврин и другие.
Первые кадры со съемок 5-го сезона сериала «Мажор»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Когда выйдет 5-й сезон сериала «Мажор»
Дата выхода пятого сезона «Мажора» пока неизвестна.
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