По «Майору Грому» выйдет сериал

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Кинопоиск сообщает, что по «Майору Грому» выйдет сериал, который запустит большую расширенную вселенную вокруг комиксов Bubble.

В грядущий проект войдут как материалы фильмов, так и дополнительные сцены, которые снимут специально для сериала.

Картина «Майор Гром» вышла в 2017 году, фильм «Гром: Трудное детство» — в 2023-м, а премьера «Майора Грома: Игры» прошла в 2024 году.

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