По «Майору Грому» выйдет сериал
Кинопоиск сообщает, что по «Майору Грому» выйдет сериал, который запустит большую расширенную вселенную вокруг комиксов Bubble.
В грядущий проект войдут как материалы фильмов, так и дополнительные сцены, которые снимут специально для сериала.
Картина «Майор Гром» вышла в 2017 году, фильм «Гром: Трудное детство» — в 2023-м, а премьера «Майора Грома: Игры» прошла в 2024 году.
Какие проекты франшизы «Майор Гром» планируются
- сериал по «Майору Грому», расширяющий и дополняющий сюжет фильмов;
- сериал «Фурия»;
- третий фильм по «Майору Грому»;
- сериалы по комиксам «Мироходцы», «Экслибриум»;
- два фильма во вселенной «Бесобоя»;
- «Время ворона» — большой фильм-кроссовер, в котором встретятся герои «Майора Грома», «Фурии» и «Бесобоя».
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже