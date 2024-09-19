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Майор Гром сериал и новые проекты: что известно — расширенная вселенная Bubble
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:50

1 мин.

По «Майору Грому» выйдет сериал

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
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Кинопоиск сообщает, что по «Майору Грому» выйдет сериал, который запустит большую расширенную вселенную вокруг комиксов Bubble.

В грядущий проект войдут как материалы фильмов, так и дополнительные сцены, которые снимут специально для сериала.

Картина «Майор Гром» вышла в 2017 году, фильм «Гром: Трудное детство» — в 2023-м, а премьера «Майора Грома: Игры» прошла в 2024 году.

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Какие проекты франшизы «Майор Гром» планируются

  • сериал по «Майору Грому», расширяющий и дополняющий сюжет фильмов;
  • сериал «Фурия»;
  • третий фильм по «Майору Грому»;
  • сериалы по комиксам «Мироходцы», «Экслибриум»;
  • два фильма во вселенной «Бесобоя»;
  • «Время ворона» — большой фильм-кроссовер, в котором встретятся герои «Майора Грома», «Фурии» и «Бесобоя».
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