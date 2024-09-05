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Майнкрафт фильм 2025: тизер и дата выхода — Джейсон Момоа
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:15

0 мин.

Вышел трейлер фильма «Майнкрафт» с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Майнкрафт»
Фото Кадр из фильма «Майнкрафт»
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Warner Bros. Pictures опубликовал тизер фильма «Майнкрафт» Джареда Хесса («Единорог Тельма»). Проект, основанный на одноименной видеоигре, рассказывает об искателях приключений, готовых спасти мир от Эндер-дракона.

В фильме снялись Даниэль Брукс, Кейт МакКиннон, Джемейн Клемент, Эмма Майерс, Джейсон Момоа, Джек Блэк, Дженнифер Кулидж и Себастьян Юджин Хансен.

Премьера «Майнкрафта» пройдет 4 апреля 2025 года.

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