Вышел трейлер фильма «Майнкрафт» с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком
Warner Bros. Pictures опубликовал тизер фильма «Майнкрафт» Джареда Хесса («Единорог Тельма»). Проект, основанный на одноименной видеоигре, рассказывает об искателях приключений, готовых спасти мир от Эндер-дракона.
В фильме снялись Даниэль Брукс, Кейт МакКиннон, Джемейн Клемент, Эмма Майерс, Джейсон Момоа, Джек Блэк, Дженнифер Кулидж и Себастьян Юджин Хансен.
Премьера «Майнкрафта» пройдет 4 апреля 2025 года.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже