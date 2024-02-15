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Майкл 2025: фильм про Майкла Джексона, кадры, сюжет, актеры, дата выхода
Фильмы и сериалы

15 февраля, 20:40

0 мин.

Опубликован первый кадр из байопика «Майкл» про Майкла Джексона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Майкл».
Фото Кадр из фильма «Майкл»
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Опубликован первый кадр грядущего биографического фильма о короле поп-музыки Майкле Джексоне. На снимке — племянник музыканта Джаафар Джексон, который сыграет главную роль в проекте.

Также в фильме «Джексон» появятся Колман Доминго, Майлз Теллер, Ниа Лонг и Джулиано Вальди. Режиссером проекта выступает Антуан Фукуа («Меня зовут Мохаммед Али»).

Премьера картины «Майкл» запланирована на апрель 2025 года.

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