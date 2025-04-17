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Майки Мэдисон: будет ли сниматься в Звездных войнах
Фильмы и сериалы

17 апреля, 14:45

1 мин.

Майки Мэдисон отказалась сниматься в «Звездных войнах» с Райаном Гослингом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Издание Variety сообщило, что звезда «Аноры» и обладательница премии «Оскар» Майки Мэдисон отказалась сниматься в новом фильме по вселенной «Звездных войн».

Режиссером грядущей картины выступит Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»), сценаристом — Джонатан Троппер («Проект «Адам»), а главную роль в проекте сыграет Райан Гослинг.

Ранее мы писали, что актриса может появиться в новой экранизации «Обитель зла» Зака Креггера.

Помимо оскароносной картины Шона Бэйкера, Майки Мэдисон известна по фильмам «Однажды в... Голливуде» и «Крик». Кроме того, актриса снималась в сериалах «Все к лучшему» и «Женщина в озере».

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