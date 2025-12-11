Джонни Депп сыграет в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Издание Variety сообщило, что Джонни Депп сыграет в новой экранизации «Мастера и Маргариты». Какую именно роль исполнит актер, не уточняется. Грядущая картина станет первой англоязычной адаптацией произведения Михаила Булгакова.

Режиссера у фильма пока нет. Проект продюсируется компанией Джонни Деппа IN.2 Film совместно с продюсером фильма «Жанна Дюбарри» Светланой Мигуновой-Дали и Грэйс Ло.

Ожидается, что съемки новой экранизации «Мастера и Маргарита» начнутся в конце 2026 года.