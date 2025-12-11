Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Мастер и Маргарита новый фильм: кого сыграет Джонни Депп
Фильмы и сериалы

11 декабря 2025, 13:30

1 мин.

Джонни Депп сыграет в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Турист», реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Columbia Pictures, StudioCanal, GK Films
Фото Кадр из фильма «Турист», реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Columbia Pictures, StudioCanal, GK Films

Издание Variety сообщило, что Джонни Депп сыграет в новой экранизации «Мастера и Маргариты». Какую именно роль исполнит актер, не уточняется. Грядущая картина станет первой англоязычной адаптацией произведения Михаила Булгакова.

Режиссера у фильма пока нет. Проект продюсируется компанией Джонни Деппа IN.2 Film совместно с продюсером фильма «Жанна Дюбарри» Светланой Мигуновой-Дали и Грэйс Ло.

Ожидается, что съемки новой экранизации «Мастера и Маргарита» начнутся в конце 2026 года.

Эбенезер Рождественская песнь фильм: сыгает&nbsp;ли Джонни Депп.Джонни Депп ведет переговоры об участии в новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
КХЛ показала хорошую посещаемость в сентябре. Но арены заполнены всего на 74 процента
«Я буду пытаться забросить еще». Шестеркин забил первый гол в НХЛ
Читайте далее
Вышел тизер фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном
Следующий материал
Вышел тизер фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном
Последние новости
15:25
«Любопытная Варвара»: чем закончился 3-й сезон и ждать ли продолжения
15:00
Вышел первый тизер-трейлер комедийного сериала «ИИнга» с Андреем Мерзликиным
1 окт 21:00
«Полдень»: дата премьеры, сколько эпизодов и где смотреть сериал
1 окт 17:50
Фильм «Царевна Несмеяна» вышел в российский прокат 1 октября
1 окт 17:30
«К востоку от рая»: дата выхода, сколько серий и где смотреть