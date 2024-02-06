Новая экранизация «Мастера и Маргариты» собрала в прокате больше 1 миллиарда рублей
Кассовые сборы экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина за 12 дней превысили 1 миллиард рублей.
Премьера фильма прошла 25 января. На данный момент на счету адаптации Локшина 1,2 миллиарда.
В картине снялись Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Юра Борисов, Алексей Розин и Данил Стеклов.
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