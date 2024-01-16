Премьера фильма «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Булгакова состоится 25 января

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25 января в прокат выходит одноименная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Режиссером проекта выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в фильме исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Евгений Князев, Данил Стеклов и Марат Башаров.

Картина «Мастер и Маргарита» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 25 января. Дата цифрового релиза проекта пока неизвестна.