Премьера фильма «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Булгакова состоится 25 января
25 января в прокат выходит одноименная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Режиссером проекта выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в фильме исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Евгений Князев, Данил Стеклов и Марат Башаров.
Картина «Мастер и Маргарита» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 25 января. Дата цифрового релиза проекта пока неизвестна.
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