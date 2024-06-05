Стали известны подробности о создании новых «Мстителей»

Издание Deadline сообщает, что Шон Леви, ответственный за грядущую премьеру «Дэдпула и Росомахи», может срежиссировать следующий фильм о «Мстителях».

Сейчас Пятая и Шестая фазы Marvel переживают этап переосмысления в связи с увольнением Джонатана Мэйджерса, на персонаже которого строились ближайшие полнометражные проекты студии.

На данный момент — по информации источников Deadline — известно, что в будущей картине о Мстителях будет более шестидесяти персонажей, включая Тора (Крис Хемсворт), Локи (Том Хиддлстон), Халка (Марк Руффало), Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), Небулы (Карен Гиллан) и Шан-Чи (Симу Лю).

Ранее Роберт Дауни-младший рассказал, что готов вернуться к роли Железного человека.