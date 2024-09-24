Marvel опубликовал подборку лучших магических эпизодов киновселенной

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Marvel Entertainment опубликовал подборку лучших магических эпизодов киновселенной. В видео собраны фрагменты из фильмов «Тор» и «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители», «Доктор Стрэндж» и его сиквела «В мультивселенной безумия», сериала «Локи» и других проектов студии.

На данный момент последним магическим проектом Marvel стал спин-офф сериала «Ванда/Вижн» «Это все Агата», в котором Агата Харкнесс собирает ковен, чтобы пройти по Дороге ведьм.