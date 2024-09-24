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Marvel лучшие магические эпизоды: Мстители, Тор, Локи, Доктор Стрэндж
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Сегодня, 20:30

1 мин.

Marvel опубликовал подборку лучших магических эпизодов киновселенной

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители»
Фото Кадр из фильма «Мстители»
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Marvel Entertainment опубликовал подборку лучших магических эпизодов киновселенной. В видео собраны фрагменты из фильмов «Тор» и «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители», «Доктор Стрэндж» и его сиквела «В мультивселенной безумия», сериала «Локи» и других проектов студии.

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На данный момент последним магическим проектом Marvel стал спин-офф сериала «Ванда/Вижн» «Это все Агата», в котором Агата Харкнесс собирает ковен, чтобы пройти по Дороге ведьм.

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