Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Марвел 85 лет: видео — Мстители, Люди Икс, Фантастическая четверка
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:25

0 мин.

Marvel Entertainment опубликовал видео в честь своего 85-летия

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Громовержцы»
Фото Кадр из фильма «Громовержцы»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Marvel Entertainment опубликовал видео в честь своего 85-летия. В ролике собраны фрагменты самых ярких фильмов и сериалов студии, а также кадры новых проектов, таких, как «Громовержцы» и «Капитан Америка: Новый мир», релизы которых запланированы на следующий год.

Ближайшей премьерой Marvel будет сериал «Это все Агата». Спин-офф «Ванды/Вижна» расскажет о стремлении ведьмы Агаты Харкнесс вернуть свои магические силы.

Это все Агата сериал: что известно о&nbsp;спин-оффе Ванда Вижн&nbsp;&mdash; когда выйдет. «Это все Агата»: что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн»

Сериалы
Фильмы
0
Новости холдинга
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Последние новости
12:30
Комедия «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой выйдет 19 сентября
30 авг 20:00
Marvel Entertainment показал новый тизер сериала «Это все Агата»
30 авг 19:05
Вышел трейлер фильма «Квартира 7А» с Джулией Гарнер
30 авг 17:45
Хоррор «Тихое место: Азраэль» выйдет в российский прокат 3 октября
30 авг 14:05
Опубликован трейлер 3 сезона сериала «Триггер»