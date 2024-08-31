Marvel Entertainment опубликовал видео в честь своего 85-летия
Marvel Entertainment опубликовал видео в честь своего 85-летия. В ролике собраны фрагменты самых ярких фильмов и сериалов студии, а также кадры новых проектов, таких, как «Громовержцы» и «Капитан Америка: Новый мир», релизы которых запланированы на следующий год.
Ближайшей премьерой Marvel будет сериал «Это все Агата». Спин-офф «Ванды/Вижна» расскажет о стремлении ведьмы Агаты Харкнесс вернуть свои магические силы.
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