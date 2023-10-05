Марк Руффало спасает дочь в трейлере драмы «Весь невидимый нам свет»

Netflix представил трейлер мини-сериала «Весь невидимый нам свет» с Арией Мией Лоберти и Марком Руффало. Проект основан на одноименном историческом романе Энтони Дорра 2014 года. Сериал расскажет историю Мари-Лоры (Лоберти), слепой французской девушки и ее отца Даниэля Леблана (Руффало), которые бегут из оккупированного немцами Парижа с легендарным бриллиантом, чтобы он не попал не в те руки.

Режиссером проекта выступил Шон Леви («Очень странные дела»). В сериале снялись Рихард Заммель, Хью Лори, Луис Хофман, Ларс Айдингер, Луна Ведлер, Элен Кардона, Томм Восс, Рашан Стоун, Андреа Дэк и Рози Хиляль.

Премьера сериала «Весь невидимый нам свет» пройдет 2 ноября.