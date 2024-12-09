Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн снимется во 2-м сезоне сериала «Мистер и Миссис Смит»

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Издание Variety сообщило, что звезда победившего на Каннском кинофестивале фильма «Анора» Марк Эйдельштейн снимется во втором сезоне сериала «Мистер и Миссис Смит».

В первом сезоне проекта Amazon Prime Video агентов сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин, но в продолжении сериала их возвращения не ожидается.

Других актеров второго сезона шпионского сериала, помимо Марка Эйдельштейна, пока не было анонсировано.

«Мистер и Миссис Смит» — адаптация одноименного фильма Дага Лаймана 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Сериал Amazon Prime Video был хорошо принят зрителями и критиками, и получил 16 номинаций на премию «Эмми».

Дата выхода второго сезона «Мистера и Миссис Смит» пока неизвестна.