Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Марго Робби высказалась о провале фильма Вавилон Дэмьена Шазелла
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Марго Робби высказалась о провале фильма «Вавилон» Дэмьена Шазелла

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вавилон», реж. Дэмьен Шазелл / Paramount Pictures
Фото Кадр из фильма «Вавилон», реж. Дэмьен Шазелл / Paramount Pictures
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В подкасте Talking Pictures Марго Робби рассказала, что не понимает провала фильма «Вавилон» Дэмьена Шазелла (при бюджете около $ 80 млн картина собрала всего $ 15 млн).

«Я знаю, что предвзята, потому что имею отношение к этому проекту и, очевидно, верю в него, но я до сих пор не могу понять, почему людям он не понравился», — отметила актриса.

Марго Робби. Биография Марго Робби: история «Барби» из Австралии

Марго Робби предположила, что, возможно, картину оценят со временем: «Скажем, когда вы слышите, что «Побег из Шоушенка» в свое время был провалом, то думаете: «Как такое возможно?».

В картине «Вавилон» 2022 года Марго Робби сыграла актрису Нелли Ларой. Фильм Дэмьена Шазелла («Одержимость», «Ла-Ла Ленд») рассказывал о «золотом веке» Голливуда.

Грозовой перевал: Марго Робби и&nbsp;Джейкоб Элорди&nbsp;&mdash; что известно. Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой адаптации «Грозового перевала»

Фильмы
Новости холдинга
Актер Юра Борисов может получить «Оскар»
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
13:25
Кира Найтли поделилась впечатлениями от съемок в «Пиратах Карибского моря»
2 дек 18:30
Аниме «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет 12 декабря
2 дек 16:45
Стартовал сериал «Первый номер» с Евгением Цыгановым: расписание релиза эпизодов
2 дек 15:10
Фильм «Возвращение Одиссея» по поэме Гомера выйдет в российский прокат 5 декабря
2 дек 11:00
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 8