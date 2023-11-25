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Марго Робби рассказала о возможном сиквеле «Барби»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Марго Робби рассказала о возможном сиквеле «Барби»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр со съемок фильма «Барби»
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В интервью AP Entertainment Марго Робби рассказала, что на данный момент не видит возможности для сиквела «Барби»: «Думаю, мы вложили в этот фильм все. Он не планировался трилогией или чем-то в этом духе. Грета отдала картине все, поэтому я не могу представить, что будет дальше».

Ранее режиссер самого кассового фильма этого года Грета Гервиг рассказала, что не читала ни одной рецензии на «Барби».

Тем временем ее картина, ставшая частью масштабного феномена, вдохновила киноделов проектов категории B на создание малобюджетного фильма, в котором разочарование главной героини в реальном мире приводит к разрушительным последствиям.

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