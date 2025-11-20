Стиль жизни
Мандалорец и Грогу фильм 2026: кадры и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:35

1 мин.

Опубликован новый кадр из фильма «Мандалорец и Грогу»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мандалорец и Грогу», реж. Джон Фавро, Lucasfilm, Golem Creations, Ian Bryce Productions
Фото Кадр из фильма «Мандалорец и Грогу», реж. Джон Фавро, Lucasfilm, Golem Creations, Ian Bryce Productions

Издание Empire показало новый кадр из фильма «Мандалорец и Грогу». Режиссером картины выступил Джон Фавро. Космический вестерн расскажет об отважных приключениях охотника за головами Дина Джарина и чувствительного к Силе малыша Грогу.

Новый кадр из фильма «Мандалорец и Грогу»

Кадр из фильма «Мандалорец и Грогу», реж. Джон Фавро, Lucasfilm, Golem Creations, Ian Bryce Productions
Фото Кадр из фильма «Мандалорец и Грогу», реж. Джон Фавро, Lucasfilm, Golem Creations, Ian Bryce Productions

Кто снялся в фильме «Мандалорец и Грогу»

В картине снялись Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Сигурни Уивер и Джонатан Койн.

Трейлер фильма «Мандалорец и Грогу»

Когда выйдет фильм «Мандалорец и Грогу»

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» пройдет 22 мая 2026 года.

Внутренняя хронология звездных войн.В каком порядке смотреть «Звездные войны»: хронология всех частей фильмов и сериалов

