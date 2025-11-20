Опубликован новый кадр из фильма «Мандалорец и Грогу»

Издание Empire показало новый кадр из фильма «Мандалорец и Грогу». Режиссером картины выступил Джон Фавро. Космический вестерн расскажет об отважных приключениях охотника за головами Дина Джарина и чувствительного к Силе малыша Грогу.

Новый кадр из фильма «Мандалорец и Грогу»

Фото Кадр из фильма «Мандалорец и Грогу», реж. Джон Фавро, Lucasfilm, Golem Creations, Ian Bryce Productions

Кто снялся в фильме «Мандалорец и Грогу»

В картине снялись Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Сигурни Уивер и Джонатан Койн.

Трейлер фильма «Мандалорец и Грогу»

Когда выйдет фильм «Мандалорец и Грогу»

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» пройдет 22 мая 2026 года.