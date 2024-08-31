Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Маме снова 17 фильм 2024: трейлер и дата выхода — Светлана Ходченкова
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:30

1 мин.

Комедия «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой выйдет 19 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Маме снова 17»
Фото Кадр из фильма «Маме снова 17»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

19 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера комедии «Маме снова 17». Режиссером фильма выступила Анна Курбатова («Мой дикий друг»), а сценарий картины написал Александр Пронин («Жиза»).

По сюжету проекта в силу загадочных обстоятельств 17-летняя Ольга переносится в тело самой себя из будущего. Главной героине предстоит взять в свои руки обязанности по воспитанию сына и справляться с работой директора школы.

В фильме снялись Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Эра Зиганшина, Анатолий Кот и Елена Муравьева.

Трейлер фильма «Маме снова 17»

Королевство кривых зеркал, 1963. Клим Шипенко снимет ремейк «Королевства кривых зеркал»

Фильмы
2
0
Новости холдинга
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Стали известны подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16
На борту пропавшего на Камчатке вертолета могут находиться 19 пассажиров
Последние новости
30 авг 20:00
Marvel Entertainment показал новый тизер сериала «Это все Агата»
30 авг 19:05
Вышел трейлер фильма «Квартира 7А» с Джулией Гарнер
30 авг 17:45
Хоррор «Тихое место: Азраэль» выйдет в российский прокат 3 октября
30 авг 14:05
Опубликован трейлер 3 сезона сериала «Триггер»
30 авг 12:25
Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов