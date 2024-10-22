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Мама будет против 2 сезон: Уральские пельмени — трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

2-й сезон сериала «Мама будет против» с «Уральскими пельменями» выйдет 5 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мама будет против», реж. Артур Румынский / СТС
Фото Кадр из сериала «Мама будет против», реж. Артур Румынский / СТС
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5 ноября на телеканале СТС пройдет премьера второго сезона сериала «Мама будет против». По сюжету проекта Николай поселился у Натальи, и это не понравилось ее маме Тамаре Игоревне. Пытаясь поладить с ней, безработный парень с помощью будущего тестя и друга открыл пирожковую.

«После первого сезона мне писали: «Тамара Игоревна — это же вылитая твоя мама!» Понятно, что они не про характер, видимо, поймали что-то знакомое в мимике, жестах, которые я неосознанно взял от мамы. На самом деле в первом сезоне по накалу страстей мы достаточно высоко подняли планку, теперь концентрация яда повысилась, плотность огня увеличилась», — рассказал исполнитель роли Тамары Игоревны Дмитрий Брекоткин.

Кто снялся в сериале «Мама будет против»

В сериале «Мама будет против» снялись Сергей Ершов, Роман Постовалов, Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Михаил Тарабукин, Ярослав Бородин, Александр Волхонский, Анна Усольцева, Павел Пепелев, Ирина Ермолова и Андрей Рожков.

Тизер 2-го сезона сериала «Мама будет против»

Молодежка. Новая смена, 2024. Сериал «Молодежка. Новая смена» выйдет 5 ноября на СТС
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