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Малышарики День рождения фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

8 октября, 16:15

1 мин.

Фильм «Малышарики. День рождения» выйдет в кинотеатрах 10 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Малышарики. День рождения»
Фото Кадр со съемок фильма «Малышарики. День рождения»
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10 октября в российский прокат выйдет картина «Малышарики. День рождения». Режиссерами проекта выступили Оксана Бычкова («Нина») и Катерина Савчук («Клуб «Вопросики»).

Сюжет фильма сосредоточен на родителях, которые готовятся к первому дню рождению дочери. Папа выбирает подарок в спешке и не успевает посмотреть, что в коробке находятся маленькие ожившие игрушки — Малышарики.

В проекте снялись Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Мардарь, Ева Соклакова, Марианна Мокшина, Светлана Кузнецова, Ксения Бржезовская, Сергей Бесхлебнов и Диана Шульмина.

Трейлер фильма «Малышарики. День рождения»

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