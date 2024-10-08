Фильм «Малышарики. День рождения» выйдет в кинотеатрах 10 октября
10 октября в российский прокат выйдет картина «Малышарики. День рождения». Режиссерами проекта выступили Оксана Бычкова («Нина») и Катерина Савчук («Клуб «Вопросики»).
Сюжет фильма сосредоточен на родителях, которые готовятся к первому дню рождению дочери. Папа выбирает подарок в спешке и не успевает посмотреть, что в коробке находятся маленькие ожившие игрушки — Малышарики.
В проекте снялись Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Мардарь, Ева Соклакова, Марианна Мокшина, Светлана Кузнецова, Ксения Бржезовская, Сергей Бесхлебнов и Диана Шульмина.
Трейлер фильма «Малышарики. День рождения»
Последние новости
6 ноя 18:30
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже