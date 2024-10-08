Фильм «Малышарики. День рождения» выйдет в кинотеатрах 10 октября

Читайте нас в

10 октября в российский прокат выйдет картина «Малышарики. День рождения». Режиссерами проекта выступили Оксана Бычкова («Нина») и Катерина Савчук («Клуб «Вопросики»).

Сюжет фильма сосредоточен на родителях, которые готовятся к первому дню рождению дочери. Папа выбирает подарок в спешке и не успевает посмотреть, что в коробке находятся маленькие ожившие игрушки — Малышарики.

В проекте снялись Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Мардарь, Ева Соклакова, Марианна Мокшина, Светлана Кузнецова, Ксения Бржезовская, Сергей Бесхлебнов и Диана Шульмина.