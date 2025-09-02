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Магическая битва Смертельная миграция аниме сериал 3 сезон: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

2 сентября 2025, 15:00

1 мин.

Вышел тизер 3-го сезона «Магической битвы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Магическая битва», реж. Пак Сон-ху, Юи Умэмото, Рехэй Такэсита и др., Crunchyroll
Фото Кадр из аниме «Магическая битва», реж. Пак Сон-ху, Юи Умэмото, Рехэй Такэсита и др., Crunchyroll

Crunchyroll опубликовал тизер третьего сезона «Магической битвы», получившего подзаголовок «Смертельная миграция». Действие проекта разворачивается в мире, где демоны питаются людьми, а те не знают об этом.

В продолжении «Магической битвы» развернется масштабная игра на выживание, организованная колдуном Кэндзяку.

Тизер 3-го сезона аниме «Магическая битва»

Когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы»

Премьера третьего сезона «Магической битвы» пройдет в январе 2026 года. Точная дата выхода будет объявлена позже.

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