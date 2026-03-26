Вышла финальная серия 3-го сезона аниме «Магическая битва» и завершила первую часть арки «Смертельная миграция»

Сегодня, 26 марта, состоялась премьера 12-го эпизода третьего сезона аниме-сериала «Магическая битва». Финальная серия получила расширенный хронометраж в 27 минут, что позволило студии MAPPA в полной мере показать кульминацию сражений в колонии Сэндай.

Сюжет эпизода сфокусирован на противостоянии Юты Оккоцу с магами прошлого, Такако Уро и Рю Исигори. Качество анимации в финале сезона уже вызвало восторженные отзывы фанатов, а сама серия поставила временную точку в масштабной арке «Смертельная миграция».

С сегодняшнего дня проект официально уходит на длительный перерыв. По предварительной информации, работа над продолжением уже ведется, однако вторая часть третьего сезона ожидается на экранах не ранее 2027 года.