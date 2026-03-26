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Магическая битва 3 сезон: 12 серия, финал сезона — дата выхода
Фильмы и сериалы

26 марта, 18:00

1 мин.

Вышла финальная серия 3-го сезона аниме «Магическая битва» и завершила первую часть арки «Смертельная миграция»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Магическая битва», реж. Пак Сон-ху, Юи Умэмото, Рехэй Такэсита и др., Crunchyroll
Фото Кадр из аниме «Магическая битва», реж. Пак Сон-ху, Юи Умэмото, Рехэй Такэсита и др., Crunchyroll

Сегодня, 26 марта, состоялась премьера 12-го эпизода третьего сезона аниме-сериала «Магическая битва». Финальная серия получила расширенный хронометраж в 27 минут, что позволило студии MAPPA в полной мере показать кульминацию сражений в колонии Сэндай.

Сюжет эпизода сфокусирован на противостоянии Юты Оккоцу с магами прошлого, Такако Уро и Рю Исигори. Качество анимации в финале сезона уже вызвало восторженные отзывы фанатов, а сама серия поставила временную точку в масштабной арке «Смертельная миграция».

С сегодняшнего дня проект официально уходит на длительный перерыв. По предварительной информации, работа над продолжением уже ведется, однако вторая часть третьего сезона ожидается на экранах не ранее 2027 года.

Магическая битва 3 сезон 2026: обзор новых серий и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.«Магическая битва» в разгаре: обзор вышедших серий 3-го сезона

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