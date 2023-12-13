Sony показала постеры фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон

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В преддверии премьеры фильма «Мадам Паутина» Sony показала постеры картины. На нем представлена главная героиня Кассандра Уэбб (Дакота Джонсон) и другие персонажи грядущего релиза.

Фото Постер фильма «Мадам Паутина»

Фото Постер фильма «Мадам Паутина»

В проекте С.Дж. Кларксон («Джессика Джонс») снялись Сидни Суини, Эмма Робертс, Изабела Мерсед, Адам Скотт, Селеста О'Коннор, Джилл Хеннесси, Заша Мэмет, Майк Эппс и Тахар Рахим.

Премьера «Мадам Паутины» немного сдвинулась: теперь релиз фильма запланирован на 16 февраля.