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Мадам Паутина с Дакотой Джонсон: Sony показала постеры фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:55

1 мин.

Sony показала постеры фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина»
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В преддверии премьеры фильма «Мадам Паутина» Sony показала постеры картины. На нем представлена главная героиня Кассандра Уэбб (Дакота Джонсон) и другие персонажи грядущего релиза.

Постер фильма «Мадам Паутина»
Фото Постер фильма «Мадам Паутина»
Постер фильма «Мадам Паутина»
Фото Постер фильма «Мадам Паутина»

В проекте С.Дж. Кларксон («Джессика Джонс») снялись Сидни Суини, Эмма Робертс, Изабела Мерсед, Адам Скотт, Селеста О'Коннор, Джилл Хеннесси, Заша Мэмет, Майк Эппс и Тахар Рахим.

Премьера «Мадам Паутины» немного сдвинулась: теперь релиз фильма запланирован на 16 февраля.

дакота джонсон, мадам паутина. Дакота Джонсон видит будущее в трейлере фильма «Мадам Паутина»

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