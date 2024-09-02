Фильм «Любовь зла» с Никитой Кологривым выйдет 12 сентября
12 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Любовь зла», по сюжету которого вор-домушник останавливает хозяйку квартиры от самоубийства.
Режиссерами проекта выступили Денис Гуляр («Манюня: Приключения в Москве») и Гайк Асатрян («Бедный олигарх»).
В фильме снялись Никита Кологривый, Катерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Турчак, Анастасия Чистякова и Илья Хвостиков.
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30 авг 19:05
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