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Любовь зла фильм 2024: трейлер и дата выхода — Никита Кологривый
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

0 мин.

Фильм «Любовь зла» с Никитой Кологривым выйдет 12 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Любовь зла»
Фото Кадр из фильма «Любовь зла»
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12 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Любовь зла», по сюжету которого вор-домушник останавливает хозяйку квартиры от самоубийства.

Режиссерами проекта выступили Денис Гуляр («Манюня: Приключения в Москве») и Гайк Асатрян («Бедный олигарх»).

В фильме снялись Никита Кологривый, Катерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Турчак, Анастасия Чистякова и Илья Хвостиков.

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