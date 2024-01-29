Опубликован трейлер ромкома «Любовь со второго взгляда» с Милошем Биковичем и Региной Тодоренко

Вышел трейлер фильма «Любовь со второго взгляда», по сюжету которого пара в кризисе заводит вымышленные аккаунты в приложении для знакомств для общения с другими людьми. Главные герои даже не подозревают, что ведут диалог друг с другом.

Режиссером проекта выступил Олжас Нурбай («Мошенники»). В фильме снялись Александр Соколовский, Ксения Теплова, Милош Бикович, Регина Тодоренко, Анара Батырхан и Шарип Серик.

Картина «Любовь со второго взгляда» выйдет в российских кинотеатрах 7 марта.