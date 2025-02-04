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Любовь боль 2025: трейлер и дата выхода в РФ — где смотреть
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Сегодня, 14:45

1 мин.

Фильм «Любовь — боль» с Ке Хюи Куаном выйдет в кинотеатрах 7 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио / Universal Pictures, 87North
Фото Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио / Universal Pictures, 87North
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7 февраля в российский прокат выйдет комедийный боевик «Любовь — боль». Режиссером проекта выступил Джонатан Эйсебио, для которого эта работа стала дебютной в качестве постановщика.

В центре сюжета картины — успешный риелтор Марвин Гейбл, скрывающий свое криминальное прошлое. Поддерживать безупречный образ Марвину удается до тех пор, пока человек из «той» жизни не напоминает ему о себе, происхождении Марвина и нелицеприятном поступке главного героя.

Кто снялся в фильме «Любовь — боль»

В проекте снялись Ке Хюи Куан, Ариана Дебоуз, Мустафа Шакир, Лио Типтон, Дэниэл У, Кэм Жиганде, Маршон Линч, Андре Эриксен, Риз Дэрби и Шон Эстин.

Трейлер фильма «Любовь — боль»

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