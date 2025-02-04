Фильм «Любовь — боль» с Ке Хюи Куаном выйдет в кинотеатрах 7 февраля

7 февраля в российский прокат выйдет комедийный боевик «Любовь — боль». Режиссером проекта выступил Джонатан Эйсебио, для которого эта работа стала дебютной в качестве постановщика.

В центре сюжета картины — успешный риелтор Марвин Гейбл, скрывающий свое криминальное прошлое. Поддерживать безупречный образ Марвину удается до тех пор, пока человек из «той» жизни не напоминает ему о себе, происхождении Марвина и нелицеприятном поступке главного героя.

Кто снялся в фильме «Любовь — боль»

В проекте снялись Ке Хюи Куан, Ариана Дебоуз, Мустафа Шакир, Лио Типтон, Дэниэл У, Кэм Жиганде, Маршон Линч, Андре Эриксен, Риз Дэрби и Шон Эстин.