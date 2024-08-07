Wink показал трейлер детского детективного сериала «Любопытная Варвара»
Стало известно, когда выйдет сериал «Любопытная Варвара»
Wink опубликовал трейлер сериала «Любопытная Варвара» режиссера Юрия Коробейникова («Грозный папа»). По сюжету детективного проекта знающая все про криминалистику 10-летняя девочка мечтает пойти по стопам своего дедушки и стать выдающейся сыщицей.
В сериале снялись Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева, Олеся Железняк, Анастасия Тодореску и Миша Мяло.
Премьера «Любопытной Варвары» пройдет 1 сентября.
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