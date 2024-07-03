На Metacritic опубликован рейтинг лучших сериалов первой половины 2024 года
«Олененок» стал лучшим новым сериалом первой половины 2024 года по рейтингу на Metacritic. Рейтинг сталкингского проекта составляет 88 баллов из 100.
На втором месте — сериал HBO Fantasmas (87 баллов), а на третьем — проект FX «Сегун» (85 баллов).
Полный список лучших сериалов первой половины 2024 года по рейтингу на Metacritic
- «Олененок» (Netflix) — 88 баллов;
- Fantasmas (HBO) — 87 баллов;
- «Сегун» (FX) — 85 баллов;
- «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» (HBO) — 83 балла;
- «Люди Икс '97» (Disney+) — 82 балла;
- «В беспокойных мечтах: Музыка Пола Саймона» (MGM+) — 80 баллов;
- «Школа-интернат» (Tubi) — 80 баллов;
- «Мистер Бейтс против почты» (PBS) — 80 баллов;
- «Сочувствующий» (HBO) — 80 баллов;
- «Нолли» (PBS) — 79 баллов;
- «Диарра из Детройта» (BET+) — 79 баллов;
- Ren Faire (HBO) — 79 баллов;
- «День, когда мы были счастливы» (Hulu) — 78 баллов;
- «Длинная тень» (Sundance Now) — 78 баллов;
- «Шоу Винса Стейплса» (Netflix) — 77 баллов;
- «Мэриленд» (PBS) — 76 баллов;
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«Один день» (Netflix) — 76 баллов;
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American Nightmare (Netflix) — 76 баллов;
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«Рипли» (Netflix) — 75 баллов;
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«Мистер и миссис Смит» (Prime Video) — 75 баллов.
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