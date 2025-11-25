Издание Variety опубликовало список 100 лучших комедий всех времен
Издание Variety опубликовало список ста лучших комедий всех времен. На первом месте картина Дэвида Цукера «Голый пистолет». Второе место заняла комедия «В джазе только девушки» Билли Уайлдера, а замыкает тройку лидеров фильм «Энни Холл» Вуди Аллена.
Список лучших комедий всех времен по версии издания Variety
- «Голый пистолет»;
- «В джазе только девушки»;
- «Энни Холл»;
- «Великий диктатор»;
- «В ожидании Гаффмана»;
- «Монти Пайтон и Священный Грааль»;
- «Утиный суп»;
- «Фарго»;
- «Молодой Франкенштейн»;
- «День сурка»;
- «Шерлок младший»;
- «Тутси»;
- «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»;
- «На обочине»;
- «Время развлечений».
Полный список фильмов доступен на сайте издания.
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