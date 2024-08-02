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Ловушка 2024 (Trap): критика фильма и первые отзывы — М Найт Шьямалан
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Критики оценили «Ловушку» М. Найта Шьямалана

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ловушка»
Фото Кадр из фильма «Ловушка»
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Сегодня, 2 августа состоялась мировая премьера фильма М. Найта Шьямалана «Ловушка». Первые отзывы на картину вышли противоречивыми. На Rotten Tomatoes проект получил всего 44% одобрения профессиональных критиков. Зрители были к фильму чуть добрее, оценив «Ловушку» в 67%.

Картина М. Найта Шьямалана рассказывает о Купере (Джош Хартнетт), который привозит свою дочь Райли (Ариэль Джой Донохью) на выступление популярной певицы (Салека Шьямалан), где, как позже выясняется, пытаются поймать серийного убийцу.

&laquo;Ловушка&raquo;: все, что мы&nbsp;знаем о&nbsp;новом запутанном триллере М. Найта Шьямалана. «Ловушка»: все, что известно о новом запутанном триллере М. Найта Шьямалана

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