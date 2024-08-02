Критики оценили «Ловушку» М. Найта Шьямалана
Сегодня, 2 августа состоялась мировая премьера фильма М. Найта Шьямалана «Ловушка». Первые отзывы на картину вышли противоречивыми. На Rotten Tomatoes проект получил всего 44% одобрения профессиональных критиков. Зрители были к фильму чуть добрее, оценив «Ловушку» в 67%.
Картина М. Найта Шьямалана рассказывает о Купере (Джош Хартнетт), который привозит свою дочь Райли (Ариэль Джой Донохью) на выступление популярной певицы (Салека Шьямалан), где, как позже выясняется, пытаются поймать серийного убийцу.
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