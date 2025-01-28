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Лотерея фильм 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:55

1 мин.

Премьера комедии «Лотерея» с Евгением Куликом состоится 30 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лотерея», реж. Соня Карпунина / Kulik Productions
Фото Кадр из фильма «Лотерея», реж. Соня Карпунина / Kulik Productions
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30 января в российский прока выйдет комедия «Лотерея». Режиссером фильма выступила Соня Карпунина («Хочу замуж», «Все просто»).

В центре сюжета — разные по духу Сергей и Алексей, которые в силу непредсказуемого стечения обстоятельств оказываются втянуты в погоню за миллиардом.

Каждый из них преследует свою цель. Сергей стремится к свободе, а Алексей — к власти над женой.

Кто снялся в фильме «Лотерея»

В комедии «Лотерея» снялись Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин, Евгений Ковалюк, Виктория Савитская и Константин Пателицин.

Трейлер фильма «Лотерея»

Чертов камень, 2025. Приключенческое фэнтези «Чертов камень» выйдет в российских кинотеатрах 30 января

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