Комедийный хоррор «Лиза Франкенштейн» выйдет на экраны 9 февраля
9 февраля пройдет премьера фильма «Лиза Франкенштейн», по сюжету которого главная героиня влюбилась в молодого человека, умершего в Викторианскую эпоху, и вернула его к жизни.
В фильме снялись Кэтрин Ньютон, Коул Спроус, Карла Гуджино, Дженна Дэвис, Саммер Шелби, Лэйси Довер, Лиза Соберано, Джо Крест, Сильвия Грэйс Крим и Джеральдин Сингер.
Премьера комедийного хоррора «Лиза Франкенштейн» состоится 9 февраля. Дата выхода картины в российский прокат пока неизвестна.
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