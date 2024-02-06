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Лиза Франкенштейн 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

6 февраля, 12:45

1 мин.

Комедийный хоррор «Лиза Франкенштейн» выйдет на экраны 9 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лиза Франкенштейн».
Фото Кадр из фильма «Лиза Франкенштейн»
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9 февраля пройдет премьера фильма «Лиза Франкенштейн», по сюжету которого главная героиня влюбилась в молодого человека, умершего в Викторианскую эпоху, и вернула его к жизни.

В фильме снялись Кэтрин Ньютон, Коул Спроус, Карла Гуджино, Дженна Дэвис, Саммер Шелби, Лэйси Довер, Лиза Соберано, Джо Крест, Сильвия Грэйс Крим и Джеральдин Сингер.

Премьера комедийного хоррора «Лиза Франкенштейн» состоится 9 февраля. Дата выхода картины в российский прокат пока неизвестна.

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