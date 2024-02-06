Комедийный хоррор «Лиза Франкенштейн» выйдет на экраны 9 февраля

9 февраля пройдет премьера фильма «Лиза Франкенштейн», по сюжету которого главная героиня влюбилась в молодого человека, умершего в Викторианскую эпоху, и вернула его к жизни.

В фильме снялись Кэтрин Ньютон, Коул Спроус, Карла Гуджино, Дженна Дэвис, Саммер Шелби, Лэйси Довер, Лиза Соберано, Джо Крест, Сильвия Грэйс Крим и Джеральдин Сингер.

Премьера комедийного хоррора «Лиза Франкенштейн» состоится 9 февраля. Дата выхода картины в российский прокат пока неизвестна.