3 сезон сериала «Линкольн для адвоката» выйдет 17 октября
17 октября на Netflix пройдет премьера всех эпизодов третьего сезона сериала «Линкольн для адвоката». Проект рассказывает об адвокате Микки Холлере, который стремится восстановить свой карьерный статус.
Кто снялся в сериале «Линкольн для адвоката»
В сериале «Линкольн для адвоката» снялись Мануэль Рульфо, Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, Энгус Сэмпсон, Йайа ДаКоста, Лана Паррия, Кристофер Горам и Нтаре Мвине.
Трейлер 3 сезона сериала «Линкольн для адвоката»
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15 окт 19:45
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