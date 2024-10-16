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Линкольн для адвоката 3 сезон: дата выхода и трейлер
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Сегодня, 14:30

1 мин.

3 сезон сериала «Линкольн для адвоката» выйдет 17 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Линкольн для адвоката»
Фото Кадр из сериала «Линкольн для адвоката»
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17 октября на Netflix пройдет премьера всех эпизодов третьего сезона сериала «Линкольн для адвоката». Проект рассказывает об адвокате Микки Холлере, который стремится восстановить свой карьерный статус.

Кто снялся в сериале «Линкольн для адвоката»

В сериале «Линкольн для адвоката» снялись Мануэль Рульфо, Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, Энгус Сэмпсон, Йайа ДаКоста, Лана Паррия, Кристофер Горам и Нтаре Мвине.

Трейлер 3 сезона сериала «Линкольн для адвоката»

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